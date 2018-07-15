Под Пензой состоялся «День Хопра» Общество

Пенза, 15 июля 2018. PenzaNews. Экологический праздник «День Хопра» состоялся на истоках одноименной реки неподалеку от села Кучки Пензенского района Пензенской области в субботу, 14 июля.

Фото: Игорь Пантюшов, пензенское региональное отделение РГО

В начале мероприятия участникам была предложена экскурсия по истокам Хопра, которую провела инспектор управления Росприроднадзора по региону Татьяна Красноносова.

Как отмечает пресс-служба реготделения Русского географического общества, благодаря ежегодной акции, которая проводится с 2012 года, на истоках реки нет бытового мусора, поэтому участники праздника лишь очистили русло от зарослей.

С благодарственными словами к ним обратились заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Иванов и глава администрации Кучкинского сельсовета Николай Сычков.

Они выразили признательность активистам за проявленную гражданскую позицию в природоохранной деятельности и призвали в дальнейшем к участию в совместной работе по осуществлению общественного контроля за состоянием природных ресурсов региона.

В свою очередь руководитель сердобского местного отделения РГО Алексей Марьин пригласил участников праздника на межрегиональный фестиваль авторской песни «Хопер», который состоится с 27 по 29 июля недалеко от села Кучки.

В завершение мероприятия председатель реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов рассказал о новом проекте «Экологический патруль «Зеленой волны» и призвал всех принять в нем активное участие.