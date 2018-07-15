Мэр Пензы предложил благоустроить парковку на улице Белинского Общество

Пенза, 15 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал ответственных чиновников предусмотреть в рамках благоустройства территории вокруг Спасского кафедрального собора парковку на улице Белинского, где автолюбители оставляют машины на обочине.

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В воскресенье, 15 июля, в ходе выездного совещания начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов проинформировал мэра, что проектирование пространства, ограниченного улицами Лермонтова, Советской, Белинского и Карла Маркса, завершено: предусмотрено мощение из гранита, озеленение и освещение.

Виктор Кувайцев отметил, что благоустройство территории, прилегающей к Спасскому собору, должно быть комплексным и иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид, сообщает пресс-служба администрации Пензы.