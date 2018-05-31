К документации на благоустройство территории у Спасского собора возникли замечания Общество

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Специалисты ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области» («РЦЭЦС») сделали ряд замечаний к проектно-сметной документации на благоустройство территории вблизи строящегося Спасского кафедрального собора, ограниченной улицами Белинского, Лермонтова, Советской и Карла Маркса.

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Внесение необходимых в связи с этим корректив стало главной темой совещания, состоявшегося в мэрии в минувшую среду, 30 мая.

В частности, его участники обсудили вопросы, касающиеся использования строительных материалов.

«Наша цель — в первых числах июня получить положительное заключение экспертизы и объявить конкурсную процедуру по определению подрядной организации. Учитывая сезонность работ, нужно оперативно приступить к их выполнению», — отметил мэр Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, он поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову проконтролировать корректировку документации.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», 19 марта 2018 года между МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Гражданпроект» в лице генерального директора Юрия Шляхина был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на благоустройство территории вблизи Спасского кафедрального собора. Его цена составила 3,2 млн. рублей.

Работы по данному контракту, которые предполагают в том числе получение положительного заключения экспертизы, требовалось выполнить до 30 апреля.

Исполнитель должен, в частности, предусмотреть «демонтаж объектов (памятников), не вписывающихся в концепцию развития территории, примыкающей к собору, с целью их перемещения».

Эскизное предложение необходимо согласовать с градостроительным советом при правительстве Пензенской области.