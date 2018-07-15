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Пензенская прокуратура за полгода добилась погашения долгов по зарплате на 67 млн. рублей

13:32 | 15.07.2018 | Общество

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Пенза, 15 июля 2018. PenzaNews. Задолженность по оплате труда на общую сумму 67 млн. рублей погашена в Пензенской области за первую половину 2018 года благодаря мерам, принятым органами прокуратуры региона.

Пензенская прокуратура за полгода добилась погашения долгов по зарплате на 67 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В первом полугодии при осуществлении надзорных полномочий выявлено свыше 2,7 тыс. нарушений прав граждан на своевременную и полную оплату труда. С целью их устранения прокуроры внесли 249 представлений, по результатам рассмотрения которых 164 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности. 167 виновных по инициативе прокуроров понесли административную ответственность», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она отметила, что за полгода, в частности, удалось добиться выплаты задолженности в ОАО «Пензенский арматурный завод» в размере свыше 24 млн рублей, в ООО «Мегастрой» — 2 млн. рублей, в АО «Яснополянские строительные материалы» — 1,3 млн. рублей, в ООО «Чаадаевский пенобетон» — 1,5 млн. рублей.

«Восстановлены права более 1 тыс. работников организаций и предприятий региона», — добавила собеседница агентства.

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