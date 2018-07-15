Пензенская прокуратура за полгода добилась погашения долгов по зарплате на 67 млн. рублей Общество

Пенза, 15 июля 2018. PenzaNews. Задолженность по оплате труда на общую сумму 67 млн. рублей погашена в Пензенской области за первую половину 2018 года благодаря мерам, принятым органами прокуратуры региона.

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«В первом полугодии при осуществлении надзорных полномочий выявлено свыше 2,7 тыс. нарушений прав граждан на своевременную и полную оплату труда. С целью их устранения прокуроры внесли 249 представлений, по результатам рассмотрения которых 164 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности. 167 виновных по инициативе прокуроров понесли административную ответственность», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она отметила, что за полгода, в частности, удалось добиться выплаты задолженности в ОАО «Пензенский арматурный завод» в размере свыше 24 млн рублей, в ООО «Мегастрой» — 2 млн. рублей, в АО «Яснополянские строительные материалы» — 1,3 млн. рублей, в ООО «Чаадаевский пенобетон» — 1,5 млн. рублей.

«Восстановлены права более 1 тыс. работников организаций и предприятий региона», — добавила собеседница агентства.