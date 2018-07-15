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Активисты проведут уборку в саду у пензенской горбольницы №6

16:32 | 15.07.2018 | Общество

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Пенза, 15 июля 2018. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензы проведут уборку в саду неподалеку от городской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в субботу, 4 августа.

Активисты проведут уборку в саду у пензенской горбольницы №6. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сбор добровольцев запланирован на 10.00 на территории пляжа. Ориентироваться можно будет на группу активистов с табличкой «Зеленая волна». С собой рекомендовано приносить мешки для мусора и перчатки.

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Участники экологического движения решили организовать субботник после проведенного на этой территории рейда и по просьбам местных жителей.

Планируется, что поддержку акции окажет благотворительный фонд «Эра добра».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском областном фонде научно-технического развития, который занимается реализацией проекта «Зеленая волна», по всей территории сада разбросан мусор, особенно много его в заброшенном противопожарном рве, который ранее отгораживал территорию сада от пляжа.

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