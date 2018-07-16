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В Пензенской области к 1 сентября отремонтируют дороги, по которым возят школьников

11:13 | 16.07.2018 | Общество

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Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил до 1 сентября привести в надлежащее состояние участки дорог в районах, по которым возят школьников.

В Пензенской области к 1 сентября отремонтируют дороги, по которым возят школьников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Совсем немного времени осталось до начала нового учебного года. Необходимо провести опрос водителей школьных автобусов в районах об участках дорог, которые находятся в неудовлетворительном состоянии по пути движения, чтобы до начала учебного года мы приняли все необходимые меры, потребовали от глав муниципальных образований, сами взяли на контроль […] эти участки дорог», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 16 июля.

Он поручил министру образования Пензенской области Александру Воронкову обеспечить проведение опроса через директоров школ к следующему понедельнику, 23 июля.

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