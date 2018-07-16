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В пензенских школах планируется внедрить систему безопасности, созданную в Заречном

12:31 | 16.07.2018 | Общество

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Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил реализовать пилотный проект по оснащению учебных учреждений региона системами безопасности, которые производят на производственном объединении «Старт» имени М.В. Проценко в Заречном.

В пензенских школах планируется внедрить систему безопасности, созданную в Заречном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Почему нам не сделать пилотный проект, завести эту систему в несколько школ, посмотреть, как она будет работать», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 16 июля.

Глава региона отметил, что производимое в Заречном оборудование отличается невысокой стоимостью — около 30 тыс. рублей.

Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову и главе регионального Минобразования Александру Воронкову проработать данный вопрос совместно с генеральным директором ПО «Старт» Сергеем Байдаровым.

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