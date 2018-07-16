В пензенских школах планируется внедрить систему безопасности, созданную в Заречном Общество

Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил реализовать пилотный проект по оснащению учебных учреждений региона системами безопасности, которые производят на производственном объединении «Старт» имени М.В. Проценко в Заречном.

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«Почему нам не сделать пилотный проект, завести эту систему в несколько школ, посмотреть, как она будет работать», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 16 июля.

Глава региона отметил, что производимое в Заречном оборудование отличается невысокой стоимостью — около 30 тыс. рублей.

Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову и главе регионального Минобразования Александру Воронкову проработать данный вопрос совместно с генеральным директором ПО «Старт» Сергеем Байдаровым.