За полгода под домашний арест помещены 84 жителя Пензенской области Общество

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана судами в отношении 84 подозреваемых или обвиняемых жителей Пензенской области в I полугодии 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН по региону.

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«С начала года общая численность лиц, прошедших по учетам региональной уголовно-исполнительной инспекции, составила более 4,5 тыс. осужденных без лишения свободы, в том числе 39 несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что по итогам полугодия поставлена задача организовать более эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления и советами общественности по профилактике повторной преступности, а также оптимизировать социальную и психологическую работу с осужденными.