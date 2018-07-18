Совет во главе с Яговым займется координацией мероприятий в рамках Десятилетия детства Общество

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Представители муниципальных образований, правоохранительных органов и общественности войдут в координационный совет во главе с заместителем председателя правительства Пензенской области Олегом Яговым, который займется разработкой плана мероприятий в рамках Десятилетия детства. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Необходимо работать во взаимодействии с аппаратом уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой, в том числе в части вхождения Пензенской области в пилотные федеральные проекты, получения информации о лучших российских практиках», — отметил глава региона.

Он добавил, что совету также предстоит рассмотреть проект закона Пензенской области о поддержке материнства и детства.

«Следует актуализировать положения, которые сегодня особенно востребованы», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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29 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ №240, в соответствии с которым 2018–2027 годы объявлены в стране Десятилетием детства. Документ был принят в целях совершенствования госполитики в сфере защиты детства.

6 июля 2018 года правительство РФ утвердило план мероприятий в рамках Десятилетия детства на период до 2020 года.

Он включает в себя 131 позицию, структурированную по 15 разделам: «Повышение благосостояния семей с детьми», «Современная инфраструктура детства», «Обеспечение безопасности детей», «Здоровый ребенок», «Всестороннее образование — детям», «Культурное развитие детей», «Развитие физкультуры и спорта для детей», «Безопасный детский отдых», «Доступный детский туризм», «Безопасное информационное пространство для детей», «Ребенок и его право на семью», «Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество», «Обеспечение и защита прав и интересов детей», «Качественные детские товары и продукты питания», «Организационные мероприятия».