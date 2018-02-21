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Мария Гаврюшина предложила наметить мероприятия в рамках Десятилетия детства

13:32 | 21.02.2018 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Руководитель пензенского областного отделения «Российского детского фонда», региональный координатор Российского движения школьников Мария Гаврюшина предложила подготовить план мероприятий, которые необходимо реализовать в рамках Десятилетия детства.

Мария Гаврюшина предложила наметить мероприятия в рамках Десятилетия детства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, для этого нужно создать проектный офис.

Общественница выразила готовность войти в него, поскольку она плотно занимается данным направлением.

В числе ключевых вопросов, которым следует уделить внимание, Мария Гаврюшина назвала внедрение новых форм работы в проблемных семьях, в том числе в тех, где родители страдают алкоголизмом.

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«Необходимо усовершенствовать работу по постинтернатному сопровождению [сирот]», — добавила она.

Для этого, по ее мнению, следует организовать обмен опытом с другими регионами.

Мария Гавюшина, которая является матерью двоих детей, обратила внимание на то, что важно развивать проект «Бережливая поликлиника». Она отметила его эффективность, приведя в пример детскую поликлинику на улице Гагарина.

29 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ №240, согласно которому 2018–2027 годы объявлены в стране Десятилетием детства.

Документ принят в целях совершенствования госполитики в сфере защиты детства.
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