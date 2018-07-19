Поисковики обнаружили останки 59 воинов в местах боев пензенской дивизии Общество

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Участники «Вахты памяти», прошедшей в местах боев пензенской 61-й стрелковой дивизии на территории Рогачевского района Гомельской области Белоруссии с 4 по 17 июля, обнаружили останки 59 солдат и офицеров Красной армии, погибших весной 1944 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Фото: реготделение Поискового движения России

Она уточнила, что в экспедиции участвовали пензенцы в составе отрядов «Поиск-вездеход», «Пензаэнерго» и «Комбат», а также представители 52-го поискового батальона Минобороны Белоруссии.

По ее словам, при погибших найдены две медали «За отвагу», один медальон и знак «Гвардия».

«Владельцем медали «За отвагу» №98361 оказался уроженец Алтайского края Савелий Трофимович Якушко 1907 года рождения, который был призван на фронт в 1941 году. 31 августа 1942 года красноармейца наградили за образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество. Военнослужащего убили 23 февраля 1944-го», — пояснила собеседница агентства.

Лариса Казакова добавила, что алтайские поисковики помогли разыскать дочь, внуков и правнуков бойца, благодаря чему фронтовая награда будет передана родственникам в ближайшее время.

«Вторая медаль «За отвагу» — №641289 — была обнаружена в нагрудном кармане. Она перебита осколком, но номер награды сохранился. В данный момент устанавливается личность бойца», — отметила председатель реготделения Поискового движения России.

Она сообщила также, что участниками экспедиции на малую родину доставлены останки Александра Шанина 1911 года рождения, обнаруженные белорусскими поисковиками.

«Его перезахоронение состоится в ближайшее время», — уточнила собеседница агентства.