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Условный пожар потушен в новом перинатальном центре Пензы

15:29 | 19.07.2018 | Общество

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Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Действия по тушению пожара в перинатальном центре на 130 коек, который был открыт в Пензе в ноябре 2017 года, отработаны в ходе учений, проведенных в четверг, 19 июля.

Условный пожар потушен в новом перинатальном центре Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

От МЧС в них были задействованы 64 человека и 13 единиц техники. Также привлекались электрики, сотрудники газовой службы и представители правоохранительных органов.

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По легенде, огонь возник в помещении регистратуры на втором этаже консультативно-диагностической поликлиники, после чего распространился по отделке и мебели.

Специалисты отработали взаимодействие с администрацией учреждения, меры по ликвидации возгорания, организации эвакуации пациентов и персонала, спасению «пострадавших» с помощью автолестницы, автоколенчатого подъемника и канатно-спускового устройства.

Помимо этого, была организована проверка исправности соответствующего оборудования и доступность эвакуационных выходов.

«Все службы с поставленными задачами справились. Учения прошли успешно», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

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