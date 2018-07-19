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Под Пензой перезахоронили останки воина, погибшего в Белоруссии

18:40 | 19.07.2018 | Общество

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Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Церемония перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны Александра Шанина, обнаруженных поисковиками во время экспедиции в Белоруссию, состоялась в Пензенском районе Пензенской области в четверг, 19 июля.

Под Пензой перезахоронили останки воина, погибшего в Белоруссии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Участие в ней приняла внучка воина — Светлана Шанина. Также были приглашены представители поискового движения, ветеранских организаций, общественных объединений и местные жители, в том числе учащиеся.

Погибшему были отданы воинские почести.

Личность бойца удалось установить по смертному медальону и записке с данными, которые были найдены во время раскопок. Останки воина на малую родину доставили члены поисковых отрядов, вернувшиеся в Пензенскую область с «Вахты памяти».

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