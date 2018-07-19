EN
22:31:41 Четверг, 19 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе продлен интерактивный пешеходный маршрут «Красная линия»

19:35 | 19.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Пять достопримечательностей Пензы дополнили интерактивный пешеходный туристический маршрут «Красная линия», который был запущен год назад и до настоящего времени включал в себя восемь объектов.

В Пензе продлен интерактивный пешеходный маршрут «Красная линия»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это монумент «Росток», пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского, сквер имени А.С. Пушкина, мемориал «Афганские ворота» и Фонтанная площадь. Вблизи них размещены таблички с QR-кодами, ведущими на подробный аудиогид.

Пройти маршрут, попутно прослушав информацию о достопримечательностях с помощью смартфона, можно за час.

В ходе церемонии, организованной по случаю старта очередного этапа в развитии проекта «Красная линия», министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова назвала данную инициативу интересной и важной.

Читайте также

«Красная линия» связала точки пешеходного маршрута по историческому центру Пензы

«Очень приятно, что то начало, которое было дано ровно год назад, нашло серьезный отклик», — отметила она.

В свою очередь начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина обратила внимание на то, что каждый человек должен стремиться узнать больше о своей малой родине.

«Такие проекты помогают нам любить наш родной город», — сказала она.

По словам директора МТС в Пензенской области Павла Плясенко, в перспективе компания намерена продлить «Красную линию», дополнив ее другими интересными объектами.

Первыми новый маршрут оценили учащиеся школы №51 и любители скандинавской ходьбы, пешеходную экскурсию для которых провела сотрудник пензенского государственного краеведческого музея Татьяна Черникова.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой перезахоронили останки воина, погибшего в Белоруссии Стало известно, что грозит жителю Пензы за баннер с проклятием в адрес «Единой России»
Мэр Пензы изучил опыт Саранска по организации парковок и дорожных развязок В Пензенской области с начала года незаконно вырубили лес на 19 млн. рублей
В пензенском селе за счет родителей провели перепланировку здания школы Условный пожар потушен в новом перинатальном центре Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама