В Пензе продлен интерактивный пешеходный маршрут «Красная линия» Общество

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Пять достопримечательностей Пензы дополнили интерактивный пешеходный туристический маршрут «Красная линия», который был запущен год назад и до настоящего времени включал в себя восемь объектов.

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Это монумент «Росток», пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского, сквер имени А.С. Пушкина, мемориал «Афганские ворота» и Фонтанная площадь. Вблизи них размещены таблички с QR-кодами, ведущими на подробный аудиогид.

Пройти маршрут, попутно прослушав информацию о достопримечательностях с помощью смартфона, можно за час.

В ходе церемонии, организованной по случаю старта очередного этапа в развитии проекта «Красная линия», министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова назвала данную инициативу интересной и важной.

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«Очень приятно, что то начало, которое было дано ровно год назад, нашло серьезный отклик», — отметила она.

В свою очередь начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина обратила внимание на то, что каждый человек должен стремиться узнать больше о своей малой родине.

«Такие проекты помогают нам любить наш родной город», — сказала она.

По словам директора МТС в Пензенской области Павла Плясенко, в перспективе компания намерена продлить «Красную линию», дополнив ее другими интересными объектами.

Первыми новый маршрут оценили учащиеся школы №51 и любители скандинавской ходьбы, пешеходную экскурсию для которых провела сотрудник пензенского государственного краеведческого музея Татьяна Черникова.