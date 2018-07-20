В Пензенской области за время ЧМ не допущено преступлений в отношении иностранцев Общество

Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Ни одного преступления не совершено в отношении иностранных граждан на территории Пензенской области в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на начальника регионального УМВД РФ Сергея Щеткина.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе заседания коллегии, посвященного итогам оперативно-служебной деятельности ведомства за первые шесть месяцев 2018 года, которое состоялось в пятницу, 20 июля, он поблагодарил личный состав за высокий уровень обеспечения общественного правопорядка в регионе в период мундиаля.

Также к собравшимся обратился губернатор Иван Белозерцев, который отметил, что, несмотря на сохранение низкого уровня преступности в регионе, проблемы в этой сфере остаются.

В частности, он обратил внимание на необходимость усиления профилактической работы с несовершеннолетними и в сфере безопасности дорожного движения. Помимо этого, глава региона нацелил коллектив УМВД на активное использование современных информационных технологий в борьбе с экономическими, финансовыми и налоговыми преступлениями.