Первая в Пензенской области семья получила электронный сертификат на маткапитал Общество

Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Семья из села Засечного, в которой в мае родился второй ребенок, стала первой в Пензенской области, получившей электронный сертификат на материнский капитал.

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«При его оформлении родители решили воспользоваться новыми возможностями электронных сервисов Пенсионного фонда России», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.

Подать заявление на получение такого сертификата можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Затем в течение пяти рабочих дней необходимо представить в клиентскую службу ПФР нужные документы.

Преимущество электронного сертификата на материнский капитал над его бумажным предшественником заключается в том, что во второй раз идти в клиентскую службу не придется — после вынесения положительного решения документ будет автоматически направлен в личный кабинет.

Его можно просматривать на экране или распечатать, если это необходимо.

Так как электронный сертификат регистрируется в федеральном регистре, распорядиться средствами маткапитала можно по всей стране.