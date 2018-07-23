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В Пензе дан старт проекту «Лидеры изменений. Равный — равному!»

08:57 | 23.07.2018 | Общество

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Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Автономная некоммерческая организация «Квартал Луи» дала старт новому проекту «Лидеры изменений. Равный — равному!». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила помощник исполнительного директора АНО «Квартал Луи» Елена Болдырева.

В Пензе дан старт проекту «Лидеры изменений. Равный — равному!». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, программа в полном объеме начнет работу с сентября, а пока реализуется в тестовом режиме со студентами центра для инвалидов «Квартал Луи».

«Ребята с инвалидностью из регионов Поволжья будут приезжать к нам и проходить программу по стажировкам. […] По итогам они будут должны спроектировать какую-то социальную работу, инициативу в своих регионах», — сказала собеседница агентства.

Елена Болдырева отметила, что давать мастер-классы и проводить тренинги будут сами студенты «Квартала Луи», которые могут поделиться знаниями в спорте, образовании и творчестве.

По ее словам, более подробную информацию о бесплатной шестидневной программе можно получить по телефону: +7 (8412) 78-12-24.

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