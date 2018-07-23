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На соревнования в Пензу прибыли военные из пяти стран

11:31 | 23.07.2018 | Общество

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Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Военные оружейники из Китая, Ирана, Казахстана, Армении и Узбекистана прибыли в Пензу для участия в армейском международном конкурсе «Мастер-оружейник» (АрМИ-2018) на полигоне «Учебный» в Пензенской области с 29 июля по 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

На соревнования в Пензу прибыли военные из пяти стран. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Торжественная встреча команд состоялась на военном аэродроме Пензенской области. Они будут размещаться на территории Пензенского артиллерийского инженерного института. Для их проживания, питания и отдыха подготовлены все условия.

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Церемония открытия конкурса состоится на полигоне «Учебный» 29 июля в 9.00. В ходе торжественных мероприятий курсанты роты почетного караула ПАИИ продемонстрируют зрителям мастерство владения строевыми приемами с самозарядным карабином Симонова, оркестр института исполнит плац-концерт.

Военнослужащие команд-участниц пройдут торжественным маршем. Участников конкурса поприветствуют показательными выступлениями юнармейцев, спортсменов ДОСААФ, авиамоделистов, парашютистов, музыкальных и творческих коллективов.

Будет развернута выставка продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса Пензенской области с выставочными образцами исторического и современного артиллерийского и стрелкового вооружения, организован пункт отбора на военную службу по контракту.

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