На соревнования в Пензу прибыли военные из пяти стран Общество

Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Военные оружейники из Китая, Ирана, Казахстана, Армении и Узбекистана прибыли в Пензу для участия в армейском международном конкурсе «Мастер-оружейник» (АрМИ-2018) на полигоне «Учебный» в Пензенской области с 29 июля по 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Торжественная встреча команд состоялась на военном аэродроме Пензенской области. Они будут размещаться на территории Пензенского артиллерийского инженерного института. Для их проживания, питания и отдыха подготовлены все условия.

Читайте также

Иностранные военные впервые смогут пострелять из «Града» на АрМИ-2018 под Пензой

Церемония открытия конкурса состоится на полигоне «Учебный» 29 июля в 9.00. В ходе торжественных мероприятий курсанты роты почетного караула ПАИИ продемонстрируют зрителям мастерство владения строевыми приемами с самозарядным карабином Симонова, оркестр института исполнит плац-концерт.

Военнослужащие команд-участниц пройдут торжественным маршем. Участников конкурса поприветствуют показательными выступлениями юнармейцев, спортсменов ДОСААФ, авиамоделистов, парашютистов, музыкальных и творческих коллективов.

Будет развернута выставка продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса Пензенской области с выставочными образцами исторического и современного артиллерийского и стрелкового вооружения, организован пункт отбора на военную службу по контракту.