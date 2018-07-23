Детский уголок оборудован в аэропорту Пензы Общество

Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Детский уголок оборудован в зоне вылета аэропорта Пензы рядом с выходом на посадку.

Фото: пресс-служба МТС

Творческая зона от компании МТС позволяет юным пассажирам в ожидании рейса почитать или порисовать. При этом все желающие могут сразу же принять участие во всероссийском творческом проекте «Поколение М». Для этого нужно сфотографировать свой рисунок на смартфон или планшет и загрузить его на специально созданный сайт.

Для удобства юных художников и их родителей в зоне вылета доступен бесплатный Wi-Fi.

«Для МТС важно, чтобы абоненты всегда имели доступ к ресурсам, которые предоставляет интернет: от дистанционного обучения и развития талантов до связи с близкими из любой точки земного шара. Мы приглашаем пензенцев и гостей города провести время в нашей творческой зоне, творя, отдыхая и набираясь сил для новых открытий и путешествий», — отметил директор филиала МТС в Пензенской области Павел Плясенко.