EN
14:23:34 Вторник, 24 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы возмущен подходом к ремонту дорог

11:35 | 24.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев подверг резкой критике работу подрядных компаний по ремонту дорог, оперативно не устраняющих выявляемые недочеты, бросающих на проезжей части знаки и складирующих материалы на тротуарах, а также указал на недостаточный контроль за их деятельностью со стороны городского департамента ЖКХ, выступившего заказчиком работ.

Мэр Пензы возмущен подходом к ремонту дорог

Фото: Penza-gorod.ru

«Необходимо осуществлять ежедневный контроль за работой подрядчиков, которые в настоящее время предоставлены сами себе. Недоделки и ошибки, допущенные в ходе ремонта, выявленные больше недели назад, до сих пор не устранены», — отметил он в ходе совещания, проведенного в департаменте ЖКХ Пензы во вторник, 24 июля.

Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что «в городе нет ни одной дороги и тротуара с законченным циклом работ».

«Люди справедливо нам указывают на нашу бесхозяйственность. Что значит, сделают потом? Кто это придумал такую технологию?», — возмутился он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину и директору департамента ЖКХ Пензы Максиму Иванкину принять оперативные меры по исправлению ситуации.

Загрузка...
Читайте также
Губернатор поручил пензенскому правительству контролировать внедрение «Системы 112» В Кузнецке начали капитальный ремонт «Родины»
В Пензе суд отказал в иске о выселении жильцов дома, исключенного из числа аварийных Жителю Башмаковского района вынесен приговор за кражу, покушение на убийство и угрозу
Заключены контракты на ремонт досуговых центров в 15 районах Пензенской области Молодой житель Пензы приговорен к 9 годам колонии за угон, кражи и покушение на убийство
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама