Мэр Пензы возмущен подходом к ремонту дорог Общество

Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев подверг резкой критике работу подрядных компаний по ремонту дорог, оперативно не устраняющих выявляемые недочеты, бросающих на проезжей части знаки и складирующих материалы на тротуарах, а также указал на недостаточный контроль за их деятельностью со стороны городского департамента ЖКХ, выступившего заказчиком работ.

Фото: Penza-gorod.ru

«Необходимо осуществлять ежедневный контроль за работой подрядчиков, которые в настоящее время предоставлены сами себе. Недоделки и ошибки, допущенные в ходе ремонта, выявленные больше недели назад, до сих пор не устранены», — отметил он в ходе совещания, проведенного в департаменте ЖКХ Пензы во вторник, 24 июля.

Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что «в городе нет ни одной дороги и тротуара с законченным циклом работ».

«Люди справедливо нам указывают на нашу бесхозяйственность. Что значит, сделают потом? Кто это придумал такую технологию?», — возмутился он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину и директору департамента ЖКХ Пензы Максиму Иванкину принять оперативные меры по исправлению ситуации.