В Пензе суд отказал в иске о выселении жильцов дома, исключенного из числа аварийных Общество

Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы отказал городской администрации в удовлетворении иска о выселении из муниципальной квартиры семьи из четверых человек, проживающих в ней по договору социального найма, с предоставлением им другого благоустроенного помещения.

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Согласно материалам дела, размещенным на сайте суда, заключением межведомственной комиссии от 2 июля 2008 года многоквартирный жилой дом, адрес которого не указан, был признан аварийным и подлежащим сносу, после чего его включили в региональную адресную программу, действовавшую в регионе в 2013–2017 годах.

В марте 2017 года один из жильцов квартиры обратился в комиссию с заявлением о принятии решения об отсутствии оснований для сноса или реконструкции. На основании акта обследования здания 28 марта того же года было сделано заключение об отсутствии оснований для признания дома аварийным.

Однако в августе в межведомственную комиссию обратилась собственница другой квартиры, которая настаивала на том, что здание является ветхим, и просила отменить заключение от 28 марта, что и было сделано протоколом от 31 августа. При этом в межведомственной комиссии сослались на то, что ранее эксперт провел обследование не всего дома, а только одного жилого помещения, а физический износ здания был рассчитан с учетом самовольных строений, право на которые у нанимателя не возникло. Также в изданных ранее документах не было отражено, что часть дома, выгоревшая в результате пожара, не восстановлена.

На основании этого протокола в постановление администрации Пензы была внесена корректировка, в соответствии с которой семье нанимателя полагалось предоставить другое жилье.

После этого мужчина обратился в суд, который в декабре 2017 года удовлетворил его иск частично. Так, был признан незаконным протокол межведомственной комиссии от 31 августа — об отмене заключения об отсутствии основания для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Впоследствии облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

В материалах дела отмечается, что в сложившихся условиях требовалось повторно рассмотреть вопрос относительно статуса дома, однако этого сделано не было. В связи с этим в настоящее время действует заключение от 28 марта 2017 года, согласно которому нет оснований для расселения дома.

Доказательств иного в ходе разбирательства представлено не было.