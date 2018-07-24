Губернатор поручил пензенскому правительству контролировать внедрение «Системы 112» Общество

Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил правительству Пензенской области тщательно контролировать внедрение в регионе «Системы 112», которая позволяет осуществлять вызов экстренных служб по принципу «одного окна» и быстрее реагировать на сообщения о происшествиях.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы должны довести этот процесс до логического завершения, чтобы система работала и к работе ее у населения не было претензий», — сказал он в ходе селекторного совещания, посвященного взаимодействию МЧС России и субъектов РФ, которое состоялось во вторник, 24 июля.

Также глава региона обратил внимание на необходимость объективного информирования населения о возникающих чрезвычайных ситуациях.

«Были случаи, когда при возникновении ЧП в Пензенской области в СМИ шли неточные сведения, что всегда не лучшим образом сказывается на имидже региона. Региональная власть вместе с МЧС занимается устранением последствий чрезвычайных происшествий, «лакировка» действительности при этом не нужна, но требуется давать полную картину случившегося, предоставляя качественную, проверенную, соответствующую действительности информацию», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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«Система 112» в Пензенской области готова к опытной эксплуатации

«Система 112» внедряется на территории всей страны в соответствии с указом президента РФ №1632 от 28 декабря 2010 года «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации».

В этой работе задействованы сразу несколько федеральных ведомств — МЧС, Минкомсвязь, МВД, Минздрав, ФСБ и другие, а также региональные и местные власти.

Запуск «Системы 112» осуществляется в несколько этапов: проектирование, в том числе разработка системного проекта телекоммуникационной подсистемы; поэтапное развертывание в отдельно взятых регионах; опытная эксплуатация; государственные испытания.