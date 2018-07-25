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Евгений Кадуличкин признан лучшим пензенским начальником караула на объекте УИС

08:40 | 25.07.2018 | Общество

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Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Капитан внутренней службы Евгений Кадуличкин, который несет службу в СИЗО №1, одержал победу во втором этапе смотра-конкурса профессионального мастерства на звание лучшего начальника караула по охране объектов уголовно-исполнительной системы в Пензенской области.

Евгений Кадуличкин признан лучшим пензенским начальником караула на объекте УИС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Второе место занял начальник караула исправительной колонии №7 лейтенант внутренней службы Александр Козлов, а третье — младший лейтенант внутренней службы Александр Буданов, работающий в колонии №4.

Всего за победу боролись семь человек.

Первым испытанием для них стала строевая подготовка, в которой оценивались знания положений строевого устава.

Также представители исправительных учреждений сдали спортивные нормативы, продемонстрировали знания по специальной, огневой и боевой подготовке, мастерство стрельбы из пистолета Макарова, сообщает пресс-служба управления ФСИН России по региону.

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