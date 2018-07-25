EN
16:28:16 Среда, 25 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

С начала года более 50 пензенских многодетных семей улучшили жилищные условия

11:56 | 25.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. 53 многодетные семьи, в которых воспитываются 283 несовершеннолетних ребенка, улучшили свои жилищные условия в Пензенской области с начала 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

С начала года более 50 пензенских многодетных семей улучшили жилищные условия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«39 семей приобрели жилые помещения, 14 — направили социальные выплаты на реконструкцию уже имеющегося индивидуального жилого дома», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в текущем году на эти цели заложено 26,5 млн. рублей.

В министерстве напомнили, что семьи, воспитывающие пятерых и более несовершеннолетних детей, которые признаны органами местного самоуправления нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, имеют право на выплату в размере 500 тыс. рублей. Ее можно направить на приобретение, строительство или реконструкцию уже имеющегося индивидуального жилого дома.

Загрузка...
Читайте также
В «Нескучном саду» Кузнецка появился новый фонтан В Каменке осужден мужчина, набросившийся с топором на 6-летнего пасынка
Проверка организована по факту опрокидывания катамарана с туристами из Москвы и Пензы Охрану шести бековских школ и трех детсадов предстоит обеспечить до конца года
Карантин по гриппу птиц отменен в четырех подворьях Колышлейского и Белинского районов Кредитный портфель банка «Кузнецкий» с начала года вырос на 27%
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама