С начала года более 50 пензенских многодетных семей улучшили жилищные условия Общество

Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. 53 многодетные семьи, в которых воспитываются 283 несовершеннолетних ребенка, улучшили свои жилищные условия в Пензенской области с начала 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

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«39 семей приобрели жилые помещения, 14 — направили социальные выплаты на реконструкцию уже имеющегося индивидуального жилого дома», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в текущем году на эти цели заложено 26,5 млн. рублей.

В министерстве напомнили, что семьи, воспитывающие пятерых и более несовершеннолетних детей, которые признаны органами местного самоуправления нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, имеют право на выплату в размере 500 тыс. рублей. Ее можно направить на приобретение, строительство или реконструкцию уже имеющегося индивидуального жилого дома.