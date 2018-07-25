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В «Нескучном саду» Кузнецка появился новый фонтан

15:53 | 25.07.2018 | Общество

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Кузнецк, 25 июля 2018. PenzaNews. Новый фонтан украсил центральную аллею парка «Нескучный сад» в Кузнецке Пензенской области.

Администрация Кузнецка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он стал подарком, который городу преподнес уроженец региона, исполнительный директор национального филармонического оркестра России Павел Торопыгин.

Установка фонтана осуществлялась силами сотрудников парка.

«Механизм сложный. Нужно было подготовить основу под конструкцию. С ней нам помогли работники ООО «Стройзаказ» — сделать разводку, подвести воду. Поскольку старое оборудование пришло в негодность, все начинали заново. На сегодняшний день остались работы по части электрики, но, думаю, уже в этом сезоне мы фонтан запустим», — пояснил директор парка «Нескучный сад» Сергей Талаев.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, реконструкция территории была начата в 2017 году.

В рамках программы «Парки малых городов» были заасфальтированы и обрамлены бордюрным камнем все аллеи, а ограждение восстановлено в исконном виде.

В 2018 году основной акцент сделан на ремонте входной группы.

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