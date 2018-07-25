В «Нескучном саду» Кузнецка появился новый фонтан Общество

Кузнецк, 25 июля 2018. PenzaNews. Новый фонтан украсил центральную аллею парка «Нескучный сад» в Кузнецке Пензенской области.

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Он стал подарком, который городу преподнес уроженец региона, исполнительный директор национального филармонического оркестра России Павел Торопыгин.

Установка фонтана осуществлялась силами сотрудников парка.

«Механизм сложный. Нужно было подготовить основу под конструкцию. С ней нам помогли работники ООО «Стройзаказ» — сделать разводку, подвести воду. Поскольку старое оборудование пришло в негодность, все начинали заново. На сегодняшний день остались работы по части электрики, но, думаю, уже в этом сезоне мы фонтан запустим», — пояснил директор парка «Нескучный сад» Сергей Талаев.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, реконструкция территории была начата в 2017 году.

В рамках программы «Парки малых городов» были заасфальтированы и обрамлены бордюрным камнем все аллеи, а ограждение восстановлено в исконном виде.

В 2018 году основной акцент сделан на ремонте входной группы.