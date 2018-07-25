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Глава Заречного высказался против запрета левого поворота с трассы в сторону Монтажного

17:17 | 25.07.2018 | Общество

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Заречный, 25 июля 2018. PenzaNews. Глава Заречного Олег Климанов не поддержал предложение ФКУ «Поволжуправтодор» о запрете левого поворота с федеральной трассы М5 «Урал» к Монтажному с целью ликвидации очага аварийности на данном перекрестке.

Глава Заречного высказался против запрета левого поворота с трассы в сторону Монтажного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе совещания, проведенного губернатором Иваном Белозерцевым, он пояснил, что этим поворотом активно пользуются жители Заречного, при этом в летний период интенсивность движения достигает на перекрестке 300 автомобилей в час.

По мнению Олега Климанова, запрет левого поворота в сторону Монтажного и Заречного вынудит автомобилистов, следующих со стороны Чемодановки, тратить больше времени, чтобы доехать до развязки, расположенной далее, а также приведет к увеличению расхода топлива.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей ЗАТО, с учетом этого представителями Заречного подготовлен ряд предложений, позволяющих решить проблему с аварийностью на данном участке без запрета левого поворота; глава региона поручил изучить их с выездом специалистов на место.

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