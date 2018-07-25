Компания «Диджитал Групп» предложила свои услуги по подсветке зданий в Пензе Общество

Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Диджитал Групп» Игорь Шабалинов представил губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву возможности компании по организации архитектурной подсветки зданий.

Фото: Pnzreg.ru

В частности, он предложил варианты оформления Спасского кафедрального собора и колокольни, предусматривающие как заливной свет, так и комбинированную подсветку с акцентами на отдельных компонентах сооружения.

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Кроме того, были рассмотрены возможности организации подсветки исторических и современных зданий, в числе которых — областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова на проспекте Строителей.

В ходе переговоров Иван Белозерцев выразил заинтересованность в реализации подобных проектов.

«Надо, чтобы Пенза выглядела красивой и современной не только днем, но и в темное время суток. Подсветка фасадов является важнейшим компонентом внешнего облика города, требует профессионального подхода», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Иван Белозерцев поручил подготовить предложения по подсветке фасадов в центре Пензы и представить их собственникам, а также начать работу над концепцией наружного освещения Спасского кафедрального собора.