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Компания «Диджитал Групп» предложила свои услуги по подсветке зданий в Пензе

17:38 | 25.07.2018 | Общество

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Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Диджитал Групп» Игорь Шабалинов представил губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву возможности компании по организации архитектурной подсветки зданий.

Компания «Диджитал Групп» предложила свои услуги по подсветке зданий в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

В частности, он предложил варианты оформления Спасского кафедрального собора и колокольни, предусматривающие как заливной свет, так и комбинированную подсветку с акцентами на отдельных компонентах сооружения.

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Кроме того, были рассмотрены возможности организации подсветки исторических и современных зданий, в числе которых — областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова на проспекте Строителей.

В ходе переговоров Иван Белозерцев выразил заинтересованность в реализации подобных проектов.

«Надо, чтобы Пенза выглядела красивой и современной не только днем, но и в темное время суток. Подсветка фасадов является важнейшим компонентом внешнего облика города, требует профессионального подхода», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Иван Белозерцев поручил подготовить предложения по подсветке фасадов в центре Пензы и представить их собственникам, а также начать работу над концепцией наружного освещения Спасского кафедрального собора.

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