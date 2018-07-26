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Пензенская делегация отправилась на форум «iВолга»

18:01 | 26.07.2018 | Общество

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Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. 88 человек вошли в состав делегации Пензенской области, отправившейся в Самарскую область на молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018», который пройдет с 26 июля по 4 августа.

Пензенская делегация отправилась на форум «iВолга». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, участников мероприятия ждет широкая образовательная программа, выставка научно-технического творчества, фестиваль моды, а также встречи с известными людьми, мастер-классы и сдача норм ГТО.

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«Все авторы проектов в рамках направлений форума смогут принять участие в конкурсе на получение грантовой поддержки», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что на территории оборудован инклюзивный городок — оценить безбарьерную среду смогут пятеро участников от Пензенской области.

«Еще восемь человек поедут в Самарскую область в рамках форума «Волга-Янцзы», который пройдет на одной площадке с «iВолгой». Кроме того, состоится фестиваль системного администрирования и защиты информации VSFI. От Пензенской области в нем примут участие три человека», — сказали в министерстве.

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