EN
17:57:21 Суббота, 5 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Ягов объяснил, почему переименовали пензенский форум для молодежи

13:11 | 05.05.2018 | Образование

Печать

Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Региональный молодежный форум «Ласточка», который проводился в Пензенской области в 2016 и 2017 годах, в 2018-м решено переименовать в «Сурские ласточки», чтобы избежать путаницы с одноименным фестивалем. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

Олег Ягов объяснил, почему переименовали пензенский форум для молодежи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы его так назвали, потому что у нас теперь появился свой международный фестиваль «Ласточка». Чтобы не было каких-то противоречий и пересечений, мы решили назвать форум с этого года «Сурские ласточки», — пояснил он в ходе пресс-конференции, посвященной региональному образовательному форуму, который пройдет в санатории «Березовая роща» с 15 по 17 мая.

Олег Ягов добавил, что еще одним нововведением станет новая смена «Международное сотрудничество», которая появится в дополнение к прежним четырем — «Предприниматели и инноваторы», «Социальные инициативы и НКО», «Творчество и здоровый образ жизни», а также «Мы россияне».

«У нас обучается большое количество иностранных студентов — несколько тысяч человек, это почти 50 стран. Соответственно, наступила пора, когда мы должны организовать для иностранных студентов отдельную смену. Мне кажется, это будет не только интересно, но и полезно», — сказал зампред облправительства.

Олег Ягов отметил, каждый победитель пяти смен получит денежную премию.

Кроме того, по его словам, около 50 участников из 150 могут рассчитывать на рекомендации от правительства региона для участия в форумах ПФО и федеральных — «iВолга», «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек» и «Евразия».

Загрузка...
Читайте также
Участники субботника навели порядок на улице Тернопольской в Пензе Бывшему директору пензенского ЦПКиО Ивану Балалаеву исполнилось 87 лет
Под Пензой автомобиль «Volvo» улетел в кювет, водитель погиб В Пензе предложено запустить программу ректорских грантов
Пенсионерка, которую «ГАЗель» сбила в Никольске, умерла в машине скорой помощи В Пензенской области определены финалисты конкурса «Учитель года»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама