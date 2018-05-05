Олег Ягов объяснил, почему переименовали пензенский форум для молодежи Образование

Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Региональный молодежный форум «Ласточка», который проводился в Пензенской области в 2016 и 2017 годах, в 2018-м решено переименовать в «Сурские ласточки», чтобы избежать путаницы с одноименным фестивалем. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

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«Мы его так назвали, потому что у нас теперь появился свой международный фестиваль «Ласточка». Чтобы не было каких-то противоречий и пересечений, мы решили назвать форум с этого года «Сурские ласточки», — пояснил он в ходе пресс-конференции, посвященной региональному образовательному форуму, который пройдет в санатории «Березовая роща» с 15 по 17 мая.

Олег Ягов добавил, что еще одним нововведением станет новая смена «Международное сотрудничество», которая появится в дополнение к прежним четырем — «Предприниматели и инноваторы», «Социальные инициативы и НКО», «Творчество и здоровый образ жизни», а также «Мы россияне».

«У нас обучается большое количество иностранных студентов — несколько тысяч человек, это почти 50 стран. Соответственно, наступила пора, когда мы должны организовать для иностранных студентов отдельную смену. Мне кажется, это будет не только интересно, но и полезно», — сказал зампред облправительства.

Олег Ягов отметил, каждый победитель пяти смен получит денежную премию.

Кроме того, по его словам, около 50 участников из 150 могут рассчитывать на рекомендации от правительства региона для участия в форумах ПФО и федеральных — «iВолга», «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек» и «Евразия».