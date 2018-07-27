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Паровоз из Пензы установят как памятник в Моршанске

09:56 | 27.07.2018 | Общество

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Моршанск, 27 июля 2018. PenzaNews. Ретропаровоз «Лебедянка» доставлен из Пензы, где хранился на базе запаса, в Моршанск Тамбовской области для установки в качестве памятника.

Паровоз из Пензы установят как памятник в Моршанске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Новый культурный объект будет размещен на специально оборудованной площадке рядом с железнодорожным вокзалом.

Исторический вид паровоза полностью восстановлен. Силами моршанских железнодорожников корпус зачищен, прогрунтован и покрашен.

Завершаются работы по подготовке специальной площадки для монумента. Коммунальные предприятия благоустраивают прилегающую территорию.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, идея об установке необычного памятника родилась в день празднования 150-летнего юбилея моршанского локомотивного депо, когда в город своим ходом прибыл единственный действующий на Куйбышевской железной дороге паровоз Л-3854.

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