В Заречном состоялось мероприятие в честь годовщины гибели Лермонтова
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Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Мероприятие, посвященное 177-й годовщине со дня гибели поэта, писателя, драматурга и художника Михаила Лермонтова, состоялось в Заречном Пензенской области в пятницу, 27 июля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В нем приняли участие представители учреждений культуры, дети, отдыхающие в летних лагерях, литераторы и другие горожане.
Собравшимся напомнили об основных вехах жизни классика и его вкладе в развитие русской литературы и отечественной культуры в целом.
Зареченские поэты Виктор Иванов, Ольга Слепова, Нина Новикова, Ольга Коршунова и Мария Васякина продекламировали свои стихи, вдохновленные образом и творчеством Михаила Лермонтова.
Также прозвучала лирика самого поэта. Юные зареченцы прочитали стихи «Парус», «На севере диком стоит одиноко», отрывок из поэмы «Сашка».
Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику Михаилу Лермонтову, сообщает пресс-служба управления общественных связей ЗАТО.