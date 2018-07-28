Жители Пензы понаблюдали за полным лунным затмением Общество

Пенза, 28 июля 2018. PenzaNews. Жители Пензы стали свидетелями полного центрального лунного затмения и великого противостояния Марса вечером в минувшую пятницу, 27 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Многие специально запланировали на это время прогулки и пикники в местах, где открывался выигрышный вид. Другие наблюдали за явлением из окон и с балконов квартир.

Активист Евгений Драганов организовал просмотр затмения через телескоп неподалеку от пензенского дворца детского и юношеского творчества, как и в августе 2017 года, когда происходило частичное лунное затмение.

Тень Земли начала закрывать спутник в 21.24 с левого края. Полное затмение наблюдалось с 22.30 до 1.13, то есть 1 час 43 минуты, что лишь на 5 минут меньше максимально возможного. Затем Луна начала выходить из тени.

Жители Пензы активно делились в социальных сетях фотографиями затмения на разных его стадиях и своими впечатлениями.

Кроме того, в этот вечер пензенцы смогли увидеть спутник Земли на небе неподалеку от Марса, находившегося в перигелийной оппозиции. Красная планета уступала по яркости лишь Луне и была свободно видна невооруженным глазом.