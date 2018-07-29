Под Пензой стартовал международный конкурс «Мастер-оружейник» Общество

Пенза, 29 июля 2018. PenzaNews. Международный конкурс «Мастер-оружейник» торжественно стартовал на полигоне «Учебный» в Пензенской области в воскресенье, 29 июля.

Фото: пресс-центр конкурса «Мастер-оружейник»

Он организован в рамках IV Армейских международных игр и является самым представительным за все время его проведения — в этом году, помимо России, Китая и Казахстана, на нем представлены команды Ирана, Армении и Узбекистана.

В рамках церемонии открытия состоялись показательные выступления юнармейцев и спортсменов ДОСААФ. Звучали песни на национальных языках. Также гости могли увидеть танцевальные постановки стран-участниц.

После этого военнослужащие команд-участниц прошли торжественным маршем.

Для зрителей, прибывших на полигон «Учебный» поддержать конкурсантов, была развернута выставка продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса Пензенской области, работал пункт отбора на военную службу по контракту.

Состязания будут проводиться в пять этапов.

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Первый состоится в день открытия. Конкурсанты будут состязаться в экстремальной буксировке поврежденной 122-миллиметровой гаубицы Д-30А с технической позиции на ремонтную базу и приведении орудия в рабочее состояние. Предусмотрены контрольные стрельбы.

Второй этап пройдет 31 июля. В ходе него участникам предстоит выполнить ремонт 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23.

В рамках третьего, который намечен на 1 августа, команды продемонстрируют свое мастерство в ремонте 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

На 3 августа запланирован оружейный биатлон — эстафета по ремонту стрелкового оружия.

Финальная эстафета ремонтных взводов 5 августа завершит соревнования. В этот же день на церемонии закрытия будут подведены итоги, сообщает пресс-центр конкурса «Мастер-оружейник».