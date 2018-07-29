В Земетчино отремонтируют неэксплуатируемое здание морга Общество

Земетчино, 29 июля 2018. PenzaNews. Неэксплуатируемое здание морга, расположенное на улице Кирова в рабочем поселке Земетчино Пензенской области, будет капитально отремонтировано.

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На официальном портале госзакупок объявлен электронный аукцион по определению подрядной организации. Заказчиком работ выступило государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 млн. 895 тыс. 847 рублей. Средства предусмотрены в бюджете региона.

Предполагается, что капитальный ремонт будет выполнен в течение 120 календарных дней с момента заключения контракта.

Аукцион назначен на 20 августа.

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Согласно данным портала правительства Пензенской области, 19 августа 2015 года при проведении акции «Социальный поезд» был организован прием граждан, в ходе которого жители пожаловались представителям власти на отсутствие морга в Земетчинском районе.

Также эта проблема затрагивалась во время визита губернатора Ивана Белозерцева в Земетчинский район в середине февраля 2018 года.

В марте уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова сообщила, что жители одного из сел Земетчинского района направили в ее адрес коллективное обращение, под которым подписались более 200 человек, с жалобами на качество медпомощи и отсутствие морга.