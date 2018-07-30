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В Пензе садоводу не удалось добиться демонтажа забора, бросающего тень на его участок

09:02 | 30.07.2018 | Общество

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Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы отказал владельцу земельного участка в садоводческом товариществе в удовлетворении требований о возложении на соседа обязанности снести металлический забор из профлиста высотой два метра.

В Пензе садоводу не удалось добиться демонтажа забора, бросающего тень на его участок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Истец указал, что в результате установки ограждения создается тень, проветривание растений на участке не осуществляется, насаждения вблизи забора не имеют полноценного роста и развития», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

По его словам, также истец ссылался на отсутствие своего согласия на установку забора.

«При рассмотрении спора об устранении препятствий в пользовании имуществом собственника на нем лежит обязанность доказать факт нарушения его прав. Вместе с тем достаточных доказательств о том, что права истца как владельца земельного участка каким-либо образом были нарушены, суду не представлено», — отметил собеседник агентства.

Он добавил также, что свод правил, регулирующий спорные правоотношения, не содержит ограничений по высоте возможного ограждения.

Представитель районного суда уточнил, что садовод не согласился с отказом в удовлетворении иска и подал на решение апелляционную жалобу.

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