В Пензе садоводу не удалось добиться демонтажа забора, бросающего тень на его участок Общество

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы отказал владельцу земельного участка в садоводческом товариществе в удовлетворении требований о возложении на соседа обязанности снести металлический забор из профлиста высотой два метра.

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«Истец указал, что в результате установки ограждения создается тень, проветривание растений на участке не осуществляется, насаждения вблизи забора не имеют полноценного роста и развития», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

По его словам, также истец ссылался на отсутствие своего согласия на установку забора.

«При рассмотрении спора об устранении препятствий в пользовании имуществом собственника на нем лежит обязанность доказать факт нарушения его прав. Вместе с тем достаточных доказательств о том, что права истца как владельца земельного участка каким-либо образом были нарушены, суду не представлено», — отметил собеседник агентства.

Он добавил также, что свод правил, регулирующий спорные правоотношения, не содержит ограничений по высоте возможного ограждения.

Представитель районного суда уточнил, что садовод не согласился с отказом в удовлетворении иска и подал на решение апелляционную жалобу.