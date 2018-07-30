Белозерцев дал две недели на подготовку плана мероприятий в рамках Десятилетия детства Общество

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову в течение двух недель подготовить план мероприятий, которые планируется провести в рамках Десятилетия детства.

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По словам главы региона, затем его предстоит обсудить с представителями общественности.

«Нужно посмотреть, насколько эффективно работают законы региональные [в сфере защиты детства]», — отметил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 июля.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ №240, в соответствии с которым 2018–2027 годы объявлены в стране Десятилетием детства. Документ был принят в целях совершенствования госполитики в сфере защиты детства.

6 июля 2018 года правительство РФ утвердило план мероприятий в рамках Десятилетия детства на период до 2020 года.

Он включает в себя 131 позицию, структурированную по 15 разделам: «Повышение благосостояния семей с детьми», «Современная инфраструктура детства», «Обеспечение безопасности детей», «Здоровый ребенок», «Всестороннее образование — детям», «Культурное развитие детей», «Развитие физкультуры и спорта для детей», «Безопасный детский отдых», «Доступный детский туризм», «Безопасное информационное пространство для детей», «Ребенок и его право на семью», «Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество», «Обеспечение и защита прав и интересов детей», «Качественные детские товары и продукты питания» и «Организационные мероприятия».