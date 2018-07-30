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В Пензе ушел из жизни почетный работник образования Сергей Степанов

11:51 | 30.07.2018 | Общество

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Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Профессор кафедры «Физика и химия» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ПГУАС), доктор физико-математических наук, почетный работник высшего профессионального образования РФ Сергей Степанов скончался на 67-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

В Пензе ушел из жизни почетный работник образования Сергей Степанов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Руководство и коллектив вуза выразили соболезнования родным и близким покойного.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПГУАС, церемония прощания с Сергеем Степановым состоится в ритуальном зале городской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в понедельник, 30 июля, с 14.00 до 15.00.

Степанов Сергей Алексеевич родился 26 сентября 1951 года.

В 1974 году окончил Куйбышевский государственный университет по специальности «Физика».

С 1974 по 1979 годы работал инженером на одном из предприятий министерства авиационной промышленности СССР в Куйбышеве.

В 1980 году начал трудиться в Пензенском инженерно-строительном институте, где прошел путь от инженера научно-исследовательского центра до профессора и заведующего кафедрой.

В 1999 году ему была присуждена степень доктора наук, в 2001 году — звание профессора.

В 2008 году перешел с должности профессора кафедры физики на пост заведующего кафедрой «Автоматизированные системы управления на транспорте».

В 2012 году после реорганизации вернулся на должность профессора объединенной кафедры «Физика и химия».

При его участии в университете была создана научная лаборатория оптики, а также сформирована научная школа по направлению «Компьютерная оптика». Им были подготовлены несколько кандидатов и доктор наук.

В списке работ Сергея Степанова — свыше 150 научных статей, три монографии и шесть авторских свидетельств.

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