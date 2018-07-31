Виктор Кувайцев потребовал приступить к сносу самостроя на улице Суворова в Пензе Общество

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину организовать работы по сносу самовольно возведенного строения на улице Суворова.

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«В настоящее время у нас есть решения судов всех инстанций, которые подтверждают правоту администрации города. Этот объект самовольного строительства необходимо убрать с «красной линии» магистральной улицы», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 31 июля.

Предположительно, поручение Виктора Кувайцева касается недостроенного здания, возведение которого на улице Суворова в Пензе было остановлено еще три года назад.

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Согласно материалам, размещенным в картотеке Арбитражного суда Пензенской области, 23 марта 2015 года было решено запретить индивидуальному предпринимателю Вячеславу Юрину осуществлять строительные работы на двух земельных участках — на улице Суворова, 173 и 175 — площадью 442 и 436 кв. метров соответственно, которые впоследствии были объединены в один.

Согласно решению Арбитражного суда региона от 26 октября 2016 года, предприниматель обязан в течение месяца со дня его вступления в законную силу за свой счет снести самовольно возведенный объект, который представляет собой трехэтажное здание (один из них подземный).

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2017 года данное решение было оставлено без изменения.

Впоследствии Вячеслав Юрин обратился в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просил отменить эти судебные акты. Постановлением от 7 июня 2017 года кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения.