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Годовой доход двоих жителей Заречного составил от 100 млн. до 500 млн. рублей

09:21 | 01.08.2018 | Общество

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Заречный, 1 августа 2018. PenzaNews. Двое жителей Заречного Пензенской области получили доход в размере от 100 млн. до 500 млн. рублей по итогам 2017 года. Об этом сообщает газета «Заречье сегодня» со ссылкой на данные налоговой службы.

Годовой доход двоих жителей Заречного составил от 100 млн. до 500 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Доход еще 11 человек составил от 10 млн. до 100 млн. рублей.

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386 зареченцев заработали за год от 1 млн. до 10 млн. рублей. Это почти на 60 человек больше, чем три года назад.

Вместе с тем, по сведениям службы судебных приставов, по состоянию на 1 июля 2018 года, жители Заречного задолжали по кредитам 214 млн. рублей, а также 76 млн. рублей — за коммунальные услуги.

На руках у приставов более 10 тыс. исполнительных производств на должников, проживающих в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО).

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