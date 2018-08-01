Годовой доход двоих жителей Заречного составил от 100 млн. до 500 млн. рублей Общество

Заречный, 1 августа 2018. PenzaNews. Двое жителей Заречного Пензенской области получили доход в размере от 100 млн. до 500 млн. рублей по итогам 2017 года. Об этом сообщает газета « Заречье сегодня » со ссылкой на данные налоговой службы.

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Доход еще 11 человек составил от 10 млн. до 100 млн. рублей.

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386 зареченцев заработали за год от 1 млн. до 10 млн. рублей. Это почти на 60 человек больше, чем три года назад.

Вместе с тем, по сведениям службы судебных приставов, по состоянию на 1 июля 2018 года, жители Заречного задолжали по кредитам 214 млн. рублей, а также 76 млн. рублей — за коммунальные услуги.

На руках у приставов более 10 тыс. исполнительных производств на должников, проживающих в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО).