Доходы депутата Олега Букина превысили 83 млн. рублей Политика

Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №8, члена фракции «Единая Россия» Олега Букина, который также является генеральным директором зареченского ООО «Ремстрой», превысил по итогам 2017 года 83 млн. рублей, в то время как за 2016-й он составлял около 67 млн. рублей.

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Супруга народного избранника задекларировала доход в размере 3,3 млн. рублей. Годом ранее сумма была заметно меньше — 331 тыс. рублей.

В собственности у Олега Букина находятся четыре земельных участка общей площадью 4,8 тыс. кв. метров, жилой дом площадью почти 337 кв. метров, квартира площадью около 181 кв. метр, 1/3 доли квартиры площадью почти 64 кв. метров, гараж, шесть нежилых помещений общей площадью около 3,5 тыс. кв. метров, два административных здания общей площадью более 262 кв. метров, производственный корпус площадью около 1,6 тыс. кв. метров, административно-производственное здание площадью около 1,5 тыс. кв. метров, четыре нежилых здания общей площадью около 1,3 тыс. кв. метров, линейно-железобетонное ограждение, 61 автомашина, восемь прицепов и полуприцепов, три автокрана, автопогрузчик и экскаватор.

Также депутат арендует шесть земельных участков общей площадью около 2 га.

Супруга Олега Букина владеет 1/3 доли квартиры площадью почти 64 кв. метра и автомобилем «Lexus NX 200t».

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.