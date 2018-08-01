Стела «Герои войны» фигурирует в задании на проектную документацию сквера «Пионерский» Общество

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Управление капитального строительства Пензы объявило открытый конкурс на право заключения муниципального контракта, предметом которого будет разработка проектной документации для сквера «Пионерский».

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Согласно материалам, размещенным на официальном портале госзакупок, проектную документацию на благоустройство необходимо подготовить на основе согласованного эскизного предложения.

На плане следует показать границы различных видов покрытий, в том числе мощения плиткой, перечислить виды растений и кустарников, которые намечено высадить, представить варианты малых архитектурных форм и места их размещения, а также дать предложения по праздничному оформлению территории.

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При этом в конкурсной документации указано два основных требования к архитектурным решениям — сохранение без изменения существующей инфраструктуры бассейна (фонтана) и разработка решения по стеле «Герои войны, 1941–1945». Однако что конкретно под этим понимается, не уточняется.

Отмечается также, что благоустройство сквера намечено на 2019 год.

Заявки, поданные на открытый конкурс, будут рассмотрены 3 сентября.

На подготовку проекта отводится время до 1 декабря.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн. 219 тыс. 520 рублей. Финансирование будет осуществляется из муниципального бюджета по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».