Пензенское правительство считает проведение теледебатов о переносе стелы нецелесообразным Общество

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Правительство Пензенской области считает нецелесообразным проведение теледебатов на тему возможного переноса монумента «Слава Героям» с Соборной площади в сквер «Журавли», расположенный в районе проспекта Победы. Об этом говорится в ответе заместителя председателя правительства региона Василия Трохина на открытое письмо, которое шестеро активистов адресовали губернатору Ивану Белозерцеву в начале мая.

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«[...] Вашу инициативу о проведении «публичных дебатов в прямом эфире с параллельным интерактивным голосованием» по данной тематике правительство Пензенской области считает нецелесообразной, так как данный вопрос уже обсуждался губернатором Пензенской области в ходе встречи с руководителями пензенского областного и городского советов ветеранов, в которой принимали участие ветераны Великой Отечественной войны и ветераны Вооруженных сил СССР – РФ», — отмечается в тексте.

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В нем поясняется также, что коллективное обращение пензенцев по поводу стелы направлено для рассмотрения в областной департамент градостроительства и архитектуры.

Комментируя реакцию власти на открытое письмо, один из его авторов, гражданский активист Игорь Алексеев, который еще в ноябре 2017 года выступил за публичное обсуждение идеи переноса монумента, предположил, что чиновники правительства Пензенской области проявили недальновидность.

«У меня четкое ощущение, что ближайшее окружение губернатора, поддакивая и подобострастно кивая в знак согласия с любой его идеей (снос монумента, возведение «левой» лестницы к храму), тонко помогает Белозерцеву И.А. влететь в хороший скандал. Почему? Потому что, например, тема сноса монумента Героям в Пензе давно перестала быть только региональной темой. Она озвучена на федеральном уровне, и ее мониторят не только наши друзья, но и недруги», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Игоря Алексеева, российские СМИ либерального толка, а также корреспонденты некоторых западных изданий заинтересованы в широком освещении сноса стелы.

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«Картинка уничтожения памятника советской эпохи будет транслирована нашими «западными друзьями» немедленно и по максимальному количеству СМИ. Аналогии с таллинским «Бронзовым солдатом» и снесенными советскими памятниками воинам-освободителям на Украине будут проведены с высоким уровнем мастерства. Россию ткнут лицом в грязь, используя ее же риторику, которая звучит с наших телеканалов в адрес нацистов Прибалтики и Украины», — отметил активист.

Игорь Алексеев также обратил внимание на то, что власти Пензенской области продемонстрировали закрытость и неготовность воспринимать иную точку зрения.

«Главный же вывод на сегодня в связи с данным ответом весьма прост: губернатор Пензенской области Белозерцев И.А. и его окружение не желают вести никакого диалога с людьми, имеющими хотя бы ненамного отличную от его, Белозерцева, точку зрения. Таким способом гармоничное общество не создать. А очень хотелось бы», — подытожил он.