EN
19:40:11 Вторник, 22 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенское правительство считает проведение теледебатов о переносе стелы нецелесообразным

12:57 | 22.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Правительство Пензенской области считает нецелесообразным проведение теледебатов на тему возможного переноса монумента «Слава Героям» с Соборной площади в сквер «Журавли», расположенный в районе проспекта Победы. Об этом говорится в ответе заместителя председателя правительства региона Василия Трохина на открытое письмо, которое шестеро активистов адресовали губернатору Ивану Белозерцеву в начале мая.

Пензенское правительство считает проведение теледебатов о переносе стелы нецелесообразным. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«[...] Вашу инициативу о проведении «публичных дебатов в прямом эфире с параллельным интерактивным голосованием» по данной тематике правительство Пензенской области считает нецелесообразной, так как данный вопрос уже обсуждался губернатором Пензенской области в ходе встречи с руководителями пензенского областного и городского советов ветеранов, в которой принимали участие ветераны Великой Отечественной войны и ветераны Вооруженных сил СССР – РФ», — отмечается в тексте.

Читайте также

75% респондентов отрицательно относятся к идее переноса стелы «Слава Героям»

В нем поясняется также, что коллективное обращение пензенцев по поводу стелы направлено для рассмотрения в областной департамент градостроительства и архитектуры.

Комментируя реакцию власти на открытое письмо, один из его авторов, гражданский активист Игорь Алексеев, который еще в ноябре 2017 года выступил за публичное обсуждение идеи переноса монумента, предположил, что чиновники правительства Пензенской области проявили недальновидность.

«У меня четкое ощущение, что ближайшее окружение губернатора, поддакивая и подобострастно кивая в знак согласия с любой его идеей (снос монумента, возведение «левой» лестницы к храму), тонко помогает Белозерцеву И.А. влететь в хороший скандал. Почему? Потому что, например, тема сноса монумента Героям в Пензе давно перестала быть только региональной темой. Она озвучена на федеральном уровне, и ее мониторят не только наши друзья, но и недруги», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Игоря Алексеева, российские СМИ либерального толка, а также корреспонденты некоторых западных изданий заинтересованы в широком освещении сноса стелы.

Читайте также

Активистка Подзорова предложила вручить губернатору Белозерцеву «орден позора»

«Картинка уничтожения памятника советской эпохи будет транслирована нашими «западными друзьями» немедленно и по максимальному количеству СМИ. Аналогии с таллинским «Бронзовым солдатом» и снесенными советскими памятниками воинам-освободителям на Украине будут проведены с высоким уровнем мастерства. Россию ткнут лицом в грязь, используя ее же риторику, которая звучит с наших телеканалов в адрес нацистов Прибалтики и Украины», — отметил активист.

Игорь Алексеев также обратил внимание на то, что власти Пензенской области продемонстрировали закрытость и неготовность воспринимать иную точку зрения.

«Главный же вывод на сегодня в связи с данным ответом весьма прост: губернатор Пензенской области Белозерцев И.А. и его окружение не желают вести никакого диалога с людьми, имеющими хотя бы ненамного отличную от его, Белозерцева, точку зрения. Таким способом гармоничное общество не создать. А очень хотелось бы», — подытожил он.

Загрузка...
Читайте также
«МегаФон» помог увеличить аудиторию пензенского фестиваля «Jazz May» Годовой доход Павла Маслова превысил 1,7 млн. рублей
Выпускные в школах Пензы пройдут 23 июня В Пензенской области выясняют обстоятельства гибели молодого мужчины от удара током
«Ростелеком» рассказал родителям пензенских школьников о защите детей в интернете Пензенский кластер «Биомед» нашел новых потребителей на международном конгрессе
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама