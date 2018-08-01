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Виктор Кувайцев объяснил, почему в Пензе растет число светофоров

16:48 | 01.08.2018 | Общество

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Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Рост числа светофоров на улицах Пензы, который вызывает недовольство многих автовладельцев, обусловлен соображениями безопасности. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Виктор Кувайцев объяснил, почему в Пензе растет число светофоров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы увидели, что, вкладывая деньги сегодня в дороги, мы не всегда делаем все с точки зрения ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. У нас программа [ремонта дорог] обязательно согласовывается с работниками министерства внутренних дел, но места концентрации [ДТП], ликвидированные в прошлом году, за счет хорошего полотна порождают в следующем новые такие места», — пояснил глава администрации Пензы в ходе XXV конференции реготделения «Единой России», состоявшейся в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 1 августа.

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Виктор Кувайцев добавил, что ликвидация очагов аварийности ведется по нескольким направлениям, в том числе путем нанесения разметки, устройства пешеходных переходов и регулируемых перекрестков.

«Да, где-то нас критикуют, что у нас слишком много сегодня светофорных объектов, [но] мы стараемся подойти к этой проблеме именно с точки зрения безопасности», — подчеркнул мэр.

По его словам, в 2018 году в Пензе предстоит устранить примерно 40 мест концентрации ДТП.

«20 из них мы устраним по программе «Безопасные и качественные дороги» и 20 — теми мероприятиями, которые муниципалитет может сделать самостоятельно», — уточнил Виктор Кувайцев.

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