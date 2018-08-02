Андрей Ванин назначен директором филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Общество

Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Энергетик с 26-летним стажем Андрей Ванин 1 августа избавился от приставки и.о. в должности директора филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», деятельность которого распространяется на Пензу и Саранск. Об этом сообщается на сайте компании.

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По его мнению, работа филиала прежде всего зависит от командной работы и точной постановки целей.

Руководитель подразделения назвал своей первоочередной задачей выстраивание вертикали отношений в таком виде, чтобы каждое поручение было выполнено точно и в срок.

«Внимание будет уделено как Саранску, так и Пензе. В обоих городах проводится реконструкция тепловых сетей и ремонт энергооборудования», — отметил он.

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Ванин Андрей Геннадьевич родился в Златоусте Челябинской области в 1964 году.

В 1989 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Электрификация сельского хозяйства». Кандидат технических наук.

В 1989–1993 годах работал инженером по наладке теплотехнического оборудования в управлении «Саранскпусконаладка» мордовского ОиНПО «Прогресс».

В 1993–2002 годах — начальник смены цеха, заместитель начальника производственно-технического отдела, заместитель главного инженера саранских тепловых сетей ОАО «Мордовэнерго».

В 2002–2007 годах — главный инженер ОАО «Мордовская теплосетевая компания».

С 2007 по 2015 годы — главный инженер Мордовского филиала ГК «Т Плюс».

С июля 2015 года — главный инженер Нижегородского филиала ГК «Т Плюс».

В декабре 2017 года был назначен главным инженером филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», а с мая 2018-го также стал исполнять обязанности директора структурного подразделения.

С 1 августа 2018 года — директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».