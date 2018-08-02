В Пензе афганец оплатил штраф в 30 тыс. рублей, вспомнив о деньгах в нижнем белье Общество

Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Гражданин Афганистана полностью оплатил в Пензе уголовный штраф в сумме 30 тыс. рублей деньгами, спрятанными в нижнем белье. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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По ее словам, ранее мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

«Установить его местоположение не представлялось возможным, поэтому он был объявлен в розыск. Должник был найден и доставлен к судебному приставу-исполнителю», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в ходе встречи с сотрудником ведомства иностранец попытался убедить его, что оплатил штраф, а затем, ссылаясь на отсутствие денег, попросил предоставить отсрочку.

«После разъяснения ему положения п. 4 ст. 32 УИК РФ «Злостное уклонение от уплаты штрафа» должник вспомнил, что деньги у него находятся при себе, «надежно спрятанные в нижнем белье». Их оказалось достаточно, чтобы погасить всю задолженность», — уточнила собеседница агентства.