В Пензе готовы платить миллионы бюджетных денег за информацию в федеральных СМИ Общество

Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Департамент информполитики и средств массовой информации Пензенской области, который в первой половине 2018 года, согласно данным портала госзакупок, обращался преимущественно к услугам местных СМИ по освещению событий из жизни региона, теперь решил переориентироваться на федеральные издания и интернет-ресурсы.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, с января по июнь ведомством было объявлено семь электронных аукционов.

По их результатам было заключено три контракта на 2 млн. рублей каждый с ЗАО «Телерадиокомпания «Наш Дом» («11 канал»), ГТРК «Пенза» (телеканалы «Россия 1. Пенза» и «Россия 24. Пенза», радиостанции «Вести FM», «Радио России из Пензы» и «Радио Маяк») и ООО «Фирма «Экспресс» (телеканал «Экспресс»).

Еще два контракта получили ООО «Пенза-Взгляд» — учредитель одноименного сетевого издания, снизивший начальную цену более чем в шесть раз (с 600 тыс. до 95 тыс. рублей), а также ООО «Издательство «Наш Дом» (газеты «Молодой ленинец» и «Пенза плюс ТВ»), которому по итогам аукциона полагается 693 тыс. рублей при максимально возможной сумме в 700 тыс. рублей.

Также департамент заказывал услуги двух федеральных СМИ.

В первом случае ведомству потребовались статьи в региональном приложении всероссийского издания, распространяемом в Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии. За это саратовское ООО «Медиа-группа «ОМ» (сетевое издание и журнал «Общественное мнение») получит 250 тыс. рублей.

Второй контракт ценой более 218 тыс. рублей при начальной в 350 тыс. рублей заключен с ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)». Речь в нем идет о 10 новостных сообщениях и одном интервью.

Таким образом, в первом полугодии департамент информполитики и СМИ Пензенской области заключил контракты более чем на 7 млн. рублей, причем на федеральные средства массовой информации было потрачено менее 7% от этой суммы.

С наступлением июля политика ведомства кардинально поменялась.

Читайте также

Пензенский департамент информполитики за год потратил на СМИ около 84 млн. рублей

За этот месяц было объявлено сразу пять аукционов, ориентированных на федеральные СМИ, начальная цена по которым составила в сумме почти 4,7 млн. рублей.

Три из них рассчитаны на информационные агентства — два контракта по 1 млн. рублей и один на 697 тыс. 380 рублей; а также по одному — на федеральное печатное СМИ и региональную вкладку к такому изданию (1,5 млн. и 500 тыс. рублей соответственно).

Еще в двух аукционах, объявленных в минувшем месяце, с начальной ценой 1,5 млн. и 500 тыс. рублей победу одержали СМИ, работающие на территории области: АО «Издательский дом «Кузнецкий рабочий» и ООО «Издательский дом «Комсомольская правда» в Пензе» соответственно.

Как следует из представленных данных, департамент, возглавляемый Олегом Синенковым и курируемый заместителем председателя правительства Пензенской области Василием Трохиным, в июле решил распределить среди федеральных СМИ примерно 70% бюджетных средств, заложенных на информационное сопровождение.