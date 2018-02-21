Пензенский департамент информполитики за год потратил на СМИ около 84 млн. рублей Общество

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области заключил в 2017 году контракты на освещение деятельности органов государственной власти региона и договоры на предоставление субсидий на обеспечение работы автономных учреждений в сфере СМИ на общую сумму 83 млн. 687 тыс. 500 рублей, что примерно на 2,5 млн. рублей больше, чем годом ранее.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В 2016-м сумма составляла 81 млн. 127 тыс. 212 рублей. Об этом свидетельствуют отчеты ведомства, копии которых имеются в распоряжении ИА «PenzaNews».

Как и прежде, основную долю эти средств — около 77% — получили редакции областных и районных газет, учредителем которых является департамент СМИ. В 2016 году объем субсидий составил 62 млн. 708 тыс. 871 рубль, в 2017-м — 64 млн. 120 тыс. 500 рублей.

Значительные денежные средства были выделены медиахолдингу «Наш Дом».

С ЗАО «Телерадиокомпания «Наш Дом» («11 канал») в 2017 году было заключено два контракта на сумму около 3,6 млн. рублей, что примерно на 300 тыс. рублей меньше, чем годом ранее. ООО «Издательство «Наш Дом» (газеты «Молодой ленинец» и «Пенза плюс ТВ») оказало услуги в тех же объемах, что и раньше — на 693 тыс. рублей. Вместе с тем ООО «ПензаИнформ» (не являющийся СМИ сайт «ПензаИнформ», деятельность которого прочно ассоциируется с холдингом «Наш Дом»), получило контракты на большую сумму — 575 тыс. рублей в 2017 году против 495 тыс. рублей в 2016-м.

Гостелерадиокомпания «Пенза» (телеканалы «Россия 1. Пенза» и «Россия 24. Пенза», радиостанции «Вести FM», «Радио России из Пензы» и «Радио Маяк») оказала информационные услуги по двум контрактам на 3,6 млн. рублей, в то время как в 2016 году с ней был заключен только один — ровно на 1 млн. рублей. Вместе с тем в 2016 году еще 2 млн. 900 тыс. рублей получило ФГУП «ВГТРК», филиалом которого является ГТРК «Пенза», а в 2017-м департамент напрямую с федеральным предприятием не сотрудничал.

Также госконтракты в сфере информационного обеспечения деятельности чиновников выполнял «Экспресс».

Читайте также

Около ТРК «Экспресс» в Пензе прошли пикеты против искажения фактов

Так, к услугам ООО «Фирма «Экспресс» (телеканал «Экспресс») департамент прибегал трижды, общая сумма составила почти 3,7 млн. рублей, что на 451 тыс. больше уровня 2016 года. ООО «Максим» (сетевое издание «Пенза-Пресс» и радио «Эхо Пензы») получило 91 тыс. 600 рублей. Взаимодействие с ООО «Рекламное агентство «Экспресс» (учредитель «Пенза-Пресс» до апреля 2016 года) в отличие от позапрошлого года, когда был заключен контракт на 99 тыс. рублей, не осуществлялось.

По итогам 2017 года «Экспресс» стал единственным медиахолдингом, имеющим в своей структуре телеканал, который по госконтрактам с департаментом информполитики и СМИ Пензенской области сработал с плюсом по отношению к уровню предыдущего года.

Неизменными объемы информационных услуг остались у МУП «Арцис» (городской телеканал «ТВ-Пенза») — 500 тыс. рублей.

Филиал ФГБУ «Редакция «Российской газеты» (Самара) в прошлом году получил существенно меньше — 1,4 млн. рублей против 2 млн. рублей в 2016-м.

Одновременно пензенский департамент наладил сотрудничество с другими федеральными СМИ. В их числе ФГУП «МИА «Россия сегодня» — в 2017 году был заключен контракт на 1 млн. рублей, а также ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Поволжье» — 595 тыс. 900 рублей.

Кроме того, саратовское ООО «Медиа-группа «ОМ» (сетевое издание и журнал «Общественное мнение») получило в прошлом году по двум контрактам 365 тыс. рублей.

Акционерное общество «Издательский центр «Кузнецкий рабочий» (газета «Кузнецкий рабочий») оказало услуги в большем объеме по сравнению с 2016 годом: сумма выросла на 99 тыс. рублей — до 1 млн. 499 тыс. рублей, а у ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Пензенская правда» (газеты «Аргументы и факты – Пенза» и «Счастливый случай») она наоборот уменьшилась — с 546 тыс. до 400 тыс. рублей.

Небольшое сокращение наблюдается и у «Комсомольской правды». Так, если в 2016 году департамент заключил с ООО «Информационно-рекламное агентство «Комсомолка Плюс» два контракта на общую сумму 435 тыс. рублей, то в 2017-м не было ни одного. Вместе с тем выросли объемы сотрудничества с ООО «Издательский дом «Комсомольская правда» — с 99 тыс. до 500 тыс. рублей.

ООО «ВолгаИнтерМедиа» (ИА «PenzaNews») оказало информационные услуги на 500 тыс. рублей. Годом ранее эта сумма была на 770 рублей меньше.

Заметно сократилась сумма контракта с ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» — с 450 тыс. рублей в 2016 году до 99 тыс. 500 рублей в 2017-м.

Как и прежде, 99 тыс. рублей заработало ГАУ «Редакция газеты «Сурские просторы».

На такую же сумму информационные материалы разместило ГАУ «Региональное информационное агентство» (РИАПО).

Еще 99 тыс. рублей получило созданное весной 2017 года ООО «Логика», ассоциируемое с «Единой информационной системой», издающей «Пензенский бизнес-журнал».

Кроме того, в прошлом году два контракта на сумму 188 тыс. рублей было заключено с ГАУ «Редакция газеты «Наша Пенза».