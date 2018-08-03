EN
15:22:43 Пятница, 3 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Одну из улиц Пензы предложено назвать в честь Владимира Керханаджева

14:04 | 03.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Депутат гордумы Анатолий Овчаренко, входящий во фракцию «Единая Россия», предложил назвать одну из улиц Пензы в честь участника Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, председателя городского совета ветеранов Владимира Керханаджева, которому 3 августа исполнилось 94 года.

Одну из улиц Пензы предложено назвать в честь Владимира Керханаджева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как-то получается, когда человек уходит в иной мир, мы начинаем улицы именовать, поэтому я хотел бы внести предложение назвать одну из улиц в честь Керханаджева Владимира Михайловича», — сказал народный избранник в ходе 47-й внеочередной сессии при обсуждении вопросов, не вошедших в повестку.

Биография

Керханаджев Владимир Михайлович

Депутат отметил, что ветеран является почетным гражданином Пензы, поэтому такой знак уважения будет заслуженным.

Анатолий Овчаренко добавил также, что во время Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев, будучи сапером, выполнял ответственные и опасные задания.

В свою очередь вновь избранный глава города Пензы Николай Тактаров предложил оформить эту инициативу в письменном виде.

«Если нет противопоказаний, я думаю, что депутаты могут поддержать Ваше предложение», — сказал он.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе дан старт областной спартакиаде пенсионеров Для пензенского музея спорта собрано более 1,5 тыс. экспонатов
Мобильную связь от «Ростелекома» подключили более 10 тыс. пензенцев Пензенская сборная отправится в Южно-Сахалинск на финал чемпионата WorldSkills
В четырехквартирном доме в Пензе произошел пожар Игорь Мялин завоевал «бронзу» на Спартакиаде молодежи России
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама