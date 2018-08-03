Одну из улиц Пензы предложено назвать в честь Владимира Керханаджева Общество

Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Депутат гордумы Анатолий Овчаренко, входящий во фракцию «Единая Россия», предложил назвать одну из улиц Пензы в честь участника Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, председателя городского совета ветеранов Владимира Керханаджева, которому 3 августа исполнилось 94 года.

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«Как-то получается, когда человек уходит в иной мир, мы начинаем улицы именовать, поэтому я хотел бы внести предложение назвать одну из улиц в честь Керханаджева Владимира Михайловича», — сказал народный избранник в ходе 47-й внеочередной сессии при обсуждении вопросов, не вошедших в повестку.

Биография

Керханаджев Владимир Михайлович

Депутат отметил, что ветеран является почетным гражданином Пензы, поэтому такой знак уважения будет заслуженным.

Анатолий Овчаренко добавил также, что во время Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев, будучи сапером, выполнял ответственные и опасные задания.

В свою очередь вновь избранный глава города Пензы Николай Тактаров предложил оформить эту инициативу в письменном виде.

«Если нет противопоказаний, я думаю, что депутаты могут поддержать Ваше предложение», — сказал он.