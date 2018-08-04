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В мэрии попросят переуступки прав на занятые участки, которые выбрали застройщики

09:23 | 04.08.2018 | Общество

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Пенза, 4 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы поручил проработать возможность переуступки прав на занятые участки, которые выбрали застройщики, планирующие взамен достроить проблемные многоквартирные дома.

В мэрии попросят переуступки прав на занятые участки, которые выбрали застройщики

Фото: Penza-gorod.ru

Территории, обремененные правами третьих лиц, требуется сформировать в соответствии с пожеланиями застройщиков.

Мэр поручил главе управления градостроительства и архитектуры Пензы Нине Кутыревой и начальнику УМИ города Денису Леонтьеву определить порядок действий и варианты предложений субъектам, которые переуступят свою долю земельных участков муниципалитету.

«Времени у нас мало. Этот вопрос нужно решить оперативно, не затягивая», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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В августе 2017 года был принят закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области».

В нем введено понятие «новый застройщик», которое обозначает юридическое лицо, принявшее на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта в рамках реализации масштабного инвестпроекта, предусматривающего обеспечение жилыми помещениями пострадавших участников долевого строительства.

При этом предусматривается заключение соглашения между дольщиками либо созданным ими жилищно-строительным (ЖСК) или иным кооперативом, а также застройщиком и новым застройщиком.

В рамках реализации масштабного инвестпроекта новому застройщику предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной собственности Пензенской области, муниципальной собственности, или те, госсобственность на которые не разграничена. Кроме того, в целях повышения их инвестиционной привлекательности в бюджете региона могут предусматриваться субсидии для строительства инженерных коммуникаций к участкам массовой жилищной застройки.

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