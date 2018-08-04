На счет зоопарка Пензы для строительства вольера для волков поступило 4,5 тыс. рублей Общество

Пенза, 4 августа 2018. PenzaNews. Неравнодушные жители перевели в общей сложности около 4,5 тыс. рублей на счет пензенского зоопарка для строительства нового вольера для волков, на которое требуется 1 млн. 700 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в группе зверинца «ВКонтакте».

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В нем отмечается, что сбор денег на просторное сооружение для размещения двух стай хищников проводится несколькими способами. Помимо перечисления средств на благотворительный счет, который указан на сайте учреждения, можно оставить пожертвование в специальном ящике на территории зоопарка или принять участие в квестах «По следам волка» и «Серый волк — зубами щелк».

Кроме того, жителей Пензы и гостей города приглашают на праздник «Дом для волков», который состоится в зверинце 12 августа.

В этот день все средства от продажи билетов и сувенирной продукции с изображением этих животных, а также деньги, перечисленные ранее на благотворительный счет и извлеченные из ящика, будут переведены на строительство вольера.